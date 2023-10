Il movente dell’accoltellamento in Via Cirio è la gelosia

Asti – L’aggressione di due alessandrini nei confronti di un astigiano dell’altro giorno in Via Cirio riportata dal questo quotidiano (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2023/10/17/arrestati-due-alessandrini-per-laccoltellamento-di-un-astigiano/) sarebbe dovuta a una lite per motivi di gelosia. Questo è quanto emerge dall’interrogatorio fatto dai Carabinieri di Asti nei confronti degli aggressori, due alessandrini: Claudio P. di 63 anni e il figlio Luca P. di 28. È una donna ad essere alla base dell’alterco: “La devi lasciare stare. Lei è mia. Devi farti da parte”, ha urlato in strada Luca P. mentre apostrofava con violenza David M. 42 anni di Asti. L’accoltellamento è avvenuto la sera del 20 settembre scorso con David M. che è stato ferito all’addome da Luca P., con una singola coltellata, mentre passeggiava in Via Cirio, nel Quartiere Tanaro. Tutto è nato dal fatto che Luca, un piccolo autotrasportatore di Alessandria, non riusciva ad accettare che la sua fidanzata – o forse ex – si fosse invaghita di David, molto più grande di lei.