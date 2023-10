Pallacanestro Serie D – Una CB Team Casale corsara sbanca Ivrea

Ivrea – Squillante vittoria per la CB Team di Casale che “sbanca” Ivrea al termine di una convincente prestazione. La partenza era un po’ in sordina con un parziale di 7 a 0 per gli eporediesi ma dopo il time-out chiesto dal coach Costamagna la squadra rispettava maggiormente le richieste difensive della panchina e chiudeva in rimonta. Il secondo quarto giocato è stato giocato dai monferrini con estrema lucidità in entrambi i lati del campo tanto da riportarli avanti in maniera rassicurante. Il terzo parziale andava sulla scia del precedente tanto da indurre Ivrea a schierare una 1-3-1 allungata che ha fatto perdere il ritmo del gioco ai casalesi che dovevano anche subire qualche contropiede di troppo ma ancora una volta gli “aggiustamenti” dell’allenatore sono serviti a riportare in carreggiata i suoi fino a fine match

Da segnalare un’ottima prestazione di squadra e soprattutto di Bertola, Bialkowski, Bertaina e Poletti tutti in doppia cifra, l’esordio del 2007 Leuzzi in quintetto base e in generale l’estrema attenzione degli effettivi nel farsi trovare pronti (chi ha giocato meno è entrato almeno per 8 minuti) quando coinvolti nelle rotazioni.

Prossimo incontro il 20 ottobre in casa contro New Basket Team Tortona.

Lettera 22 Ivrea – CB Team 65-88 (16-14 30-42 49-71)

CB Team: Bertola 16, Bialkowski 15, Bertaina 13, Poletti 11, Rossi 11 (nella foto), Kamar 7, Geraci 6, Leuzzi 5, Scappini 4, Moratti, Botto, Ravioli. All. Costamagna.