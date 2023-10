Quando gli hanno chiesto di pagare si spoglia nel supermarket e poi picchia la commessa

Asti – La commessa insospettita dall’atteggiamento furtivo di due ragazzi stranieri fra gli espositori del supermercato, ha chiesto loro di avvicinarsi alle casse per verificare il contenuto delle loro tasche. Uno dei due è andato oltre l’invito della donna e si è denudato, mentre l’altro si allontanava dal locale rubando un catenaccio con relativo lucchetto. Quello rimasto nel supermercato è stato invitato a pagare o, in alternativa, lasciare il negozio, ma lui ha risposto di non avere denaro con sé. Accompagnato all’uscita ha colpito con uno schiaffo una dipendente mimando gesti offensivi nei suoi confronti e nei confronti degli altri dipendenti, dandosi successivamente alla fuga. Scattavano le ricerche da parte di due pattuglie delle Volanti allertati dai responsabili alla sicurezza del supermercato che, dopo un breve inseguimento, hanno preso i due fuggitivi e li hanno condotti in Questura. Il “ladro spogliarellista” aveva nascosto addosso anche alcuni oggetti rubati poco prima da un furgone lasciato in sosta in corso Torino. Alla fine i due sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso, uno è stato anche denunciato per la sua presenza irregolare sul territorio italiano.