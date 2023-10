Dai Rotary e Rotaract Club di Ovada e Novi Ligure – Asta benefica a sostegno della Parrocchia di Predosa e dell’Unità Pastorale Orba

Sabato 21 ottobre a partire dalle ore 14.30 al Palatenda di Predosa i Club del Rotary e Rotaract di Novi Ligure e di Ovada del Centenario organizzeranno un’asta benefica di libri a sostegno della Parrocchia.

Il ricavato infatti sarà destinato all’acquisto di attrezzatura per i locali dell’oratorio della Parrocchia di Predosa e dell’Unità pastorale Orba.

Centinaia i libri che andranno all’asta. Insieme a romanzi di autori contemporanei e testi di letteratura straniera ed italiana, saranno proposti testi classici ma anche titoli legati al territorio e alle tradizioni locali.

Non mancheranno libri per ragazzi, saggi e libri fotografici a completare un’offerta particolarmente attrattiva per tutti coloro che sono alla ricerca di qualche copia antica e di difficile reperimento sul mercato.

I libri, donati da un privato, sono stati messi a disposizione per potere contribuire al sostegno della Parrocchia di Predosa e dare un’opportunità di accoglienza e di crescita rivolta soprattutto ai più giovani.

Il coinvolgimento nell’iniziativa dei gruppi Rotaract di Novi e Ovada che accolgono ragazzi a partire dai 18 anni, vuole infatti essere una testimonianza concreta della logica di accoglienza particolarmente vissuta all’interno del Rotary.