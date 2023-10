Incontro al Rotary Club Ovada su “Città europea del vino” 2024 Gran Monferrato e Alto Piemonte

Ovada – Martedì 17 ottobre scorso si è tenuta una serata rotariana all’Enoteca Regionale di via Torino per una conferenza sulla nomina di Ovada, Acqui e Casale “Città Europea del vino” 2024 con Alto Piemonte (Borgomanero, Gattinara, Ghemme, Romagnano Valsesia). Presenti Mario Arosio, presidente dell’associazione per la promozione di Gran Monferrato e Alto Piemonte a “Città europea del vino” 2024, Federico Riboldi, sindaco di Casale, Alessia Zaio assessore al Comune di Valenza (compreso nell’area casalese nell’ambito dell’Alto Monferrato Acqui, Ovada, Casale, Tortona e Gavi) nella foto durante il suo intervento, Sara Olivieri, assessore comunale di Ovada a Turismo e Commercio, Titti Dagna presidente del comitato del Rotary Club Ovada del Centenario. Tema della serata è stato il programma comune che coinvolge venti Comuni piemontesi e 23 vitigni diversi e della Strada del Vino, la più lunga d’Europa con i suoi 611 chilometri. Erano presenti anche alcuni produttori vitivinicoli della zona di Ovada.