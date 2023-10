La casa di Luigi Tenco sarà presto un museo

Ricaldone – Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Tenco e del Premio Tenco, nella primavera del 2024 sarà inaugurato il nuovo Museo Tenco – Casa dei Cantautori, fortemente voluto dal Comune di Ricaldone, dove continuerà l’attività culturale in ricordo del grande cantautore italiano. Il museo proseguirà l’attività dell’attuale Casa Museo, inaugurata nel 2006 a quasi quarant’anni dalla morte di Tenco (avvenuta nel 1967) che in questo modo cambierà nome per diventare Museo. Entreranno nella collezione, dunque, documenti e dischi di Bob Dylan, di Leonard Cohen, di Charles Aznavour, di molti colleghi italiani che sono stati suoi compagni di palcoscenico o di Festival di Sanremo. Ed è proprio a Sanremo, oggi, nel primo giorno del «Premio Tenco», che sarà presentato il progetto, e sostenuto dalla