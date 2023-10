Le bufale sul clima: una storia di consapevoli menzogne, disinformazione e distrazione di massa

di Andrea Guenna – Diciamola tutta: Annibale nel 218 a.C, durante la seconda Guerra Punica, alla fine di ottobre valicava le Alpi sul Monviso a oltre 3.000 metri di altitudine col suo esercito composto da circa 2.000 cavalli, settanta elefanti e 20.000 uomini armati fino ai denti. Come ha fatto? Semplice: non c’era la neve perché la temperatura della Terra era di circa cinque gradi superiore a quella di oggi. E perché i Vichinghi nel 1000 dopo Cristo hanno chiamato Groenlandia – da Grønland: “Verde Terra” – quella che era una foresta rigogliosa dove producevano anche un ottimo vino, mentre oggi è una landa ghiacciata? Sempre perché la temperatura della Terra allora era di almeno tre gradi superiore a quella di oggi. Poi c’è stata la mini glaciazione, per cui nel XVII secolo a Londra d’inverno si pattinava sul Tamigi ghiacciato (immagine a destra). Potrei continuare ma ciò basta per dimostrare che il clima è sempre cambiato. E l’uomo non c’entra niente, sia chiaro. L’uomo ha delle responsabilità per quanto riguarda l’inquinamento, ma è bene precisare che cambiamento climatico e inquinamento sono due cose diverse. Infatti l’inquinamento si può combattere subito senza problemi, proibendo di immettere veleni nell’aria, ma il riscaldamento globale è tutt’altra roba perché dipende dal motore meteorologico dominato dal Sole. È infatti dimostrato che le attività umane incidono per il 5%, mentre il 95% dipende da fenomeni naturali legati al Sole. Attribuire alle attività umane il surriscaldamento globale è una belinata, un atto criminale. Ragazzi, siate liberi, studiate di più e, invece di bloccare il traffico, mandate affanculo certi cattivi maestri che vi portano fuoristrada. A bloccare il traffico mandateci loro.