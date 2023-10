Pallanestro Champions League – Bertram, buona la prima

Casale Monferrato – Un decisivo Kyle Weems con 15 punti è una delle note positive della serata che si apre col debutto stagionale della Bertram in Europa. Una Bertram che parte con un quintetto iniziale inedito: Dowe, Daumn, Obasohan, Candi e Radosevic. Murcia comanda per gran parte della gara ma nel finale è costretta a cedere difronte alla maggiore intensità e resistenza della Bertram. Finisce 78-74: dopo un buon avvio di Murcia, finalmente Tortona riesce a trovare il primo vantaggio con Daumn (9-8), gli spagnoli riaccorciano nel finale del primo quarto e chiudono sopra 22-25. Secondo quarto in cui la Bertram tenta di prendere il largo ma viene arrestata prima da Coupain con una tripla e poi da un’altra tripla di Mcfadden. Stavolta la Bertram chiude sotto di 1. All’intervallo lungo siamo 41-42. Al rientro Coupain si scatena: prima una tripla e poi un gioco da quattro punti. Radosevic tenta di riavvicinarsi con un gioco da due ma è sempre Murcia nel finale che chiude avanti. 55-58. Ultimo quarto, forse il più emozionante, che regala diverse triple: prima Obasohan, poi Weems regalano il pareggio alla Betram, 63-63. Nel finale diversi liberi a favore di Tortona regalano al coach Ramondino la prima vittoria stagionale in campo europeo.

Bertram Derthona – Ucam Murcia 78 -74 (9-14/22-25/31-32/41-42/46-53/55-58)

Bertram Derthona: 0 Zerini, 5 Dowe, 7 Candi, 8 Tavernelli, 12 Strautins, 13 Baldasso, 20 Severini, 24 Daumn, 32 Obasohan, 34 Weems, 35 Thomas, 43 Radosevic. Coach Ramondino

Ucam Murcia: 0 Kurucs, 8 Sant – Roos, 10 Coupain, 11 Radovic, 12 Mcafdden, 14 Sleva, 18 Sakho, 21 Diagne, 22 Hakanson, 25 Jelinek, 31 Ennis, 35 Birgander. Coach. Alonso

Arbitri: Glisic, Jacobs, Bali