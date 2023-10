Rissa alla stazione: tre arresti e un ricoverato

Pozzolo Formigaro – Saranno giudicati per direttissima i tre uomini (un padre e i due figli) che la sera di sabato 14 ottobre scorso hanno aggredito un uomo alla stazione ferroviaria del paese. I Carabinieri, allertati da alcuni testimoni, giunti immediatamente sul posto hanno arrestato i tre, un padre e i suoi due figli, per lesioni gravi. La rissa sarebbe stata la conseguenza di un acceso diverbio tra l’uomo e il più giovane dei figli avvenuto nel pomeriggio a Serravalle Scrivia. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata ricoverata al Pronto Soccorso di Novi Ligure, mentre gli aggressori sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.