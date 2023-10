Carrosio – Per cause in corso di accertamento ieri pomeriggio verso le quattro una Fiat Panda, che percorreva la Strada Provinciale 160 nel tratto tra Carrosio e Voltaggio, ha sbandato finendo contro il guardrail e rimbalzando sull’asfalto coricandosi sul fianco dalla parte del conducente. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e il personale di Sicurezza e Ambiente.