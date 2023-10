Finirà domenica il collegamento con Bus sostitutivi lungo la tratta ferroviaria Acqui Terme – Genova Principe: tutti gli orari

Acqui Terme – Finirà domenica (forse, chissà, può darsi, vai avanti tu che a me vien da ridere, non capisco ma mi adeguo, se son rose fioriranno, io speriamo che me la cavo, chi vive sperando muore ca…ndo) il collegamento con autobus sostitutivi tra Acqui Terme e Genova Principe. Dalle 14 di domani alle 22 di domenica i convogli viaggeranno solo tra le stazioni di Acqui e Campo Ligure, per cui i passeggeri dovranno fare il trasbordo sugli autobus che li porteranno a Genova lungo la A26. Così anche in direzione inversa. Negli stessi orari, sulla Genova-Arquata-Novi si userà un percorso alternativo che salterà le stazioni di Rivarolo e Sampierdarena.



MODIFICA CIRCOLAZIONE TRENI REGIONALI SERVIZIO: REGIONALE

CAUSA MODIFICA: LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

REGIONE: EMILIA ROMAGNA, LIGURIA, PIEMONTE

IMPRESA: TRENITALIA, TRENITALIA-TPER Dalle ore 14:00 di sabato 7 ottobre alle ore 22:00 di domenica 8 ottobre 2023;

dalle ore 14:00 di sabato 14 ottobre alle ore 22:00 di domenica 15 ottobre 2023;

dalle ore 14:00 di sabato 21 ottobre alle ore 22:00 di domenica 22 ottobre 2023.