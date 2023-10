Il sindaco Abonante vuole il teatro restaurato in tre anni

Alessandria – Ieri nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale, il sindaco Giorgio Abonante ha annunciato che entro la prima decade di novembre sarò riaperto il cantiere per i lavori di restauro e ripristino del teatro che sarà agibile fra tre anni e sarà destinato anche ad essere un polo culturale della città. L’appalto è stato aggiudicato nell’estate, anche se per la firma c’è stato uno slittamento al 31 ottobre. Il progetto è finanziato dai fondi Pnrr subirà qualche cambiamento per adeguare la struttura all’esigenza di avere uno spazio disponibile h24, con aree dedicate anche alle associazioni.