Scuole chiuse ad Arquata e Gavi per l’allerta meteo

Arquata Scrivia e Gavi – Niente scuola a Gavi e Arquata per l’allarme maltempo nel Basso Piemonte diffuso dalla Provincia e dall’Arpa in funzione del bollettino meteorologico. I due Comuni, tramite i rispettivi sindaci, hanno emesso un’ordinanza che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compreso l’asilo. A Gavi, oltre che per i rischi meteo, il provvedimento è anche in relazione ai lavori di riqualificazione in atto lungo Via Mameli che è stata chiusa al transito veicolare tra Piazza Martiri e Piazza Roma. Pertanto in caso di chiusura del guado sul torrente Lemme, risulterebbe interrotto anche il collegamento con una parte considerevole del territorio comunale, con evidenti disagi viari sia per la popolazione che per il servizio di scuolabus.