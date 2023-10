Sei licenziati alla BCube di Casale

Casale Monferrato – Riduzione del personale alla BCube, la multinazionale della logistica integrata per la distribuzione con sede principale in zona San Bernardino, per cui lunedì 9 ottobre sono stati licenziati sei lavoratori di cui tre di Casale. I licenziamenti riguardano anche le sedi di Casavatore (Napoli), Colico (Lecco) e Voghera (Pavia), per cui sono stati lasciati a casa complessivamente 33 lavoratori. Dall’azienda fanno sapere che la rifuzione del personale è dovuta alla delega all’esterno dell’azienda di alcuni settori e si sono presentati alcuni esuberi, anche se è stata offerta ai lavoratori la possibilità di ricollocazione in altre sedi. Tuttavia la Cgil non accetta la decisione dell’azienda anche perché, a sentir loro, è stata consegnata la lettera di licenziamento senza nessun preavviso.