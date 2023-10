Una “pantegana” sul treno Torino-Milano (video)

Milano (da Milano Today) – Un ratto che cammina dentro le plafoniere della luce, a bordo di un treno Torino-Milano. La denuncia (con tanto di video) parte da Silvio Magliano, consigliere regionale del Piemonte, e si riferisce al convoglio di Trenitalia partito da Torino Porta Nuova alle 5.54 di mercoledì 18 ottobre, diretto a Milano Centrale. Il video sarebbe stato girato da un passeggero. Si vede un grosso ratto mentre cammina, effettivamente, dentro le plafoniere. “I pendolari che, questa mattina, sono partiti all’alba per andare a lavorare a Milano, hanno trovato, come sgradito compagno di viaggio, un enorme ratto. Un fatto vergognoso”, ha dichiarato Magliano: “Porteremo il tema in consiglio alla prima occasione utile, chiedendo alla giunta di intervenire con Trenitalia”. Il consigliere piemontese ha parlato di “un episodio gravissimo, significativo di un livello qualitativo del servizio peggio che inadeguato, e di una carente manutenzione. Qui la questione ha a che fare con l’igiene, la sicurezza e il diritto di ogni passeggero, che spesso paga il servizio in anticipo (questo è il caso, per esempio, di chi acquista un abbonamento annuale), di viaggiare in condizioni adeguate”.

Video scaricato da Youtube