A Ricaldone si pensa a un grande rilancio del Museo Tenco

Ricaldone – Il Museo Luigi Tenco realizzato nel 2006 a Ricaldone, dove è nato Luigi Tenco, avrà un futuro culturale di livello, grazie al nuovo curatore che è il critico d’arte Vincenzo Sanfo (nella foto a lato insieme all’assessora a Istruzione – Commercio – Turismo – Manifestazioni – Beni Culturali di Valenza Alessia Zaio). Si pensa di tenerlo aperto per nove mesi all’anno. Sarà un punto di riferimento internazionale della musica pop d’autore. Il progetto prevede un’attività anche multimediale con la proiezione di video sul cantautore liguro-piemontese, con con utilizzo di Qr Code e archivi sulla sua storia, oltre a oggetti e dischi vari. Saranno proiettati video e presto anche attraverso il web ci si potrà collegare col Museo ed effettuare una visita virtuale. Il Museo per ora raccoglie materiale dell’artista in un solo piano, ma il nuovo museo al piano superiore sarà dedicato a cantautori internazionali, tra cui Bob Dylan e Charles Aznavour, ma anche italiani, in particolare appartenenti alla scuola genovese come Gino Paoli e Umberto Bindi. Il progetto di massima è presentato ieri a Sanremo durante la “Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco”.