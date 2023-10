Da CSE Sanità-FLP Piemonte – Asl AL: tanto fumo e niente arrosto

Mentre i “soliti noti” con gran titoloni valutano l’operato della Direzione dell’ex San Giacomo di Alessandria impeccabile si continua a nascondere la polvere sotto il tappeto, mentre la situazione nei presidi e distretti Asl Al é sempre quella, anzi, continua a peggiorare di giorno in giorno. Il personale sanitario, sociale, amministrativo e tecnico é stremato per carenze organiche e di organizzazione, tanti sono i pensionamenti e le dimissioni di lavoratori che fuggono dall’azienda per la poca valorizzazione e mancanza di rispetto. Mancano i concorsi e una visione organizzativa che salvaguardi il posto pubblico e il lavoro pubblico. Non passa giorno che si leggono sui giornali diverse critiche da parte dei pazienti e dichiarazioni di esponenti politici di ogni colore che spiegano le loro posizioni senza però attuare qualcosa di concreto. La Regione Piemonte e l’Asl Al pongono come soluzione del problema il privatizzare e/o chiudere le varie strutture depauperando totalmente lo Stato Sociale.

Per il Coordinamento regionale

CSE Sanità-FLP Piemonte

Stefania Gallo