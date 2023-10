Gattino randagio non sapeva scendere dal tetto ma i Vigili del Fuoco l’hanno salvato

Asti – Un gattino randagio era finito su un tetto ma poi non sapeva come fare a scendere. Impaurito e infreddolito ha iniziato a miagolare finché qualcuno lo ha notato e ha chiamato i Vigili del Fuoco che sono subito intervenuti. Con un trasportino hanno convinto il gattino a entrare poi hanno chiuso l’apertura e lo hanno portato a terra. Ora il piccolo è stato consegnato al signore che lo ha salvato chiamando i pompieri. La fame era tanta e il micio non si è fatto pregare davanti a una ciotola con pappetta e croccantini.