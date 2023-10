Pallacanestro Serie B Interregionale – Un Derthona a corrente alternata cede in casa contro Crt Group

Tortona – Sconfitta per il Gulliver Supermercati Derthona che cede contro il College Basketball per 66-77. Partita a strappi in cui la prima a mettere la freccia è la squadra di coach Stefano di Cerbo. Nel secondo quarto, però, Josovic e Diodati guidano il parziale bianco – nero fino al sorpasso firmato Tandia. Alla pausa lunga è 39-34 Derthona. Nel secondo tempo i padroni di casa provano a scappare, toccano il + 10, ma con D’Amelio e Broggi il College resta in scia. La tripla di Baldi segna un nuovo tentativo di fuga di Tortona, questa volta ci pensano prima Benzoni, poi D’Amelio (13 e 7 rimbalzi) e Ferrari (16 tiri, 11 rimbalzi e + 32 di valutazione), fattori su entrambi i lati del campo. Nell’ultimo quarto il match è vivo, Trucchetti segna la bomba del 62 a 63 e Benzoni lo segue per quella del successivo +4. Tortona va in affanno e College allunga per poi difendere il gap, 66 a 77 il finale.

Derthona Basketball Lab – Crt Group Hedessent College 66-77 (15-24; 24-10; 20-22; 7-21)

Derthona: Landia 9 (4/6, 0/0), Baldi 8 (1/6, 2/7), Farias 9 (4/6, 0/1), Tambwe 6 (2/4, 0/0), Errica 11 (1/6, 3/12), Korlatovic 0 (0/0, 0/0), Diodati 9 (1/1, 2/4), Faracchia NE, Bellinaso NE, Moro 0 (0/0, 0/0), Conte 4 (0/3, 1/3), Josovic 10 (57, 0/4).

College: Trucchetti 6 (1/3,1/3), Pettinaroli 0 (0/3, 0/1), Giustina 1 (0/0, 0/0), Benzoni 17 (2/5, 3/7), Ferrari 16 (6/9, 0/4), Fedorenko 0 (0/0, 0/0), D’Amelio 13 (5/11, 1/2), Zanetti 8 (2/4, 1/2), Bazan 5 (0/0, 1/2), Broggi 9 (2/4, 0/1), Barzon 0 (0/0, 0/0), Pillastrini 2 (1/6, 0/1).

Leade – Rimbalzi: Ferrari 11, Zanetti 10; Assist: Trucchetti, Benzoni e Ferrari 3; Palle recuperate: Benzoni e D’Amelio 3; Valutazione: Ferrari +32.