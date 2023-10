Pallacanestro Serie B – Junior Casale prevale al fotofinish sul Gallarate

Casale Monferrato (Junior Casale Monferrato – BBG Gallarate: 65-63) – Si può finalmente festeggiare in casa Junior Casale, dopo 3 sconfitte i Rossoblù trovano una vittoria al cardiopalma contro Gallarate: i ragazzi di coach Arioli lottano, soffrono ma alla fine conquistano la vittoria 65-63. È un primo quarto spumeggiante quello della JC, coi Rossoblù che rispondono colpo su colpo ai canestri della formazione ospite (10-8 a metà quarto). Rosso mostra i muscoli a rimbalzo mentre Gallarate non ha intenzione di demordere: Dimitrov realizza per il 13-10 e la difesa casalese stringe le maglie mantenendo così un possesso pieno di vantaggio al termine del quarto.

La tripla di Formenti dà il via al secondo quarto e il muro difensivo della Junior si alza: Gallarate trova il canestro del 18-14: le due squadre fanno fatica a trovare il canestro, con Gallarate che recupera un punto dalla linea della carità. Avonto prova a scuotere gli animi ma la tripla di Gallarate porta coach Arioli a fermare il gioco (20-18); gli ospiti riducono il gap di svantaggio con una serie di tiri liberi, ma i Rossoblù non ci stanno e piazzano subito il break che vale il 25-19. Il duo De Ros – Raiteri piazza un ulteriore canestro, ma De Bettin continua a macinare punti per i suoi; le triple di De Ros e Formenti infiammano i presenti: gli ospiti rimangono a contatto e si va all’intervallo sul 33-28.

Casale si affida a Rosso in inizio di quarto mentre Gallarate realizza dalla linea della carità: Formenti non è da meno nella propria metà campo per il 40-32. L’assist di Formenti apre il campo a Raiteri, ma Molteni risponde a dovere per il 42-41: Casale inizia a litigare con il ferro e coach Arioli chiama subito minuto di sospensione. Laudoni piazza i liberi che valgono il primo sorpasso ospite ma in un amen Dimitrov riporta in vantaggio i suoi dalla media (44-43); la JC lotta a rimbalzo ma i lombardi ribattono colpo su colpo e il quarto termina 47-48.

Si continua a giocare sul filo del rasoio negli ultimi 10’: Casale mette il naso avanti con la tripla di Sirchia, Gallarate ricuce, ma ecco De Ros chirurgico dall’arco per il 57-53. I Rossoblù pasticciano in difesa concedendo un’opportunità di troppo agli ospiti per il 57-55; la tensione sul finale di partita è palpabile, con le due formazioni che non trovano il fondo della retina fino ai liberi di Laudoni (57-56). Formenti risponde a Molteni, poi Antonelli realizza il 60-63: timeout Casale. I liberi di Formenti valgono il 63-63 a poco più di 25’’ dal termine: canestro di rimbalzo dopo aver catturato il rimbalzo, difesa serrata e prima vittoria per la Junior 65-63.

Junior Casale Monferrato – Bbg Gallarate: 65-63 (13-10; 33-28; 47-48)

Junior Casale: Giacomelli 2, De Ros 11, Sirchia 5, Formenti 15, Avonto 5, Raiteri 5, Dimitrov 10, Boeri, Minelle NE, Galluzzo, Rosso 12. All. Arioli

BBG Gallarate: Ghezzi 6, De Bettin 3, Moscatelli, Passerini 3, Antonelli 9, Paparella NE, Basso NE, Molteni 20, Clerici 2, Laudoni 11, Milovanovic 7, Fioravanti 2. All. Gambaro