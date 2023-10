Presto nuovi parcheggi per i dipendenti provinciali e per le Forze dell’ordine nell’ex caserma Valfré

Alessandria – Nella sala della giunta provinciale a Palazzo Ghilini è stato firmato da Provincia, Prefettura, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri e Oftal, l’accordo per l’utilizzo dell’ex Caserma Valfrè come parcheggio. Ciò è stato agevolato dal fatto che a giugno la Provincia è diventata concessionaria temporanea in uso degli spazi di proprietà del Demanio Piemonte e Vd’A. Potendo quindi utilizzare come parcheggio gratuito una porzione dell’ex Caserma Valfrè per i dipendenti provinciali e per le Forze dell’ordine.