Scontro fra un’auto e un motorino: un ferito

San Michele (Alessandria) – È di un ferito in codice rosso – ma non dovrebbe essere in pericolo di vita – il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio verso le cinque e mezza in Via Casale, che ha visto coinvolti un’auto e un ciclomotore. Un uomo di 46 anni stava transitando in sella al motorino quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una vettura. Sul posto, oltre all’autoambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo all’ospedale, anche una pattuglia della Polizia Locale di Alessandria che ha effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è stato deviato e nel tratto si sono formate code.