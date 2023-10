Acqui Storia: Giulio Anselmi riceve il premio “Testimoni del tempo”

Acqui Terme (Ansa) – Atto conclusivo, ieri pomeriggio, al teatro Ariston di Acqui Terme della 56/a edizione del Premio Acqui Storia, istituito nel 1968 per onorare il ricordo della Divisione Acqui e per “diffondere la consapevolezza che la ricerca storica è uno dei fondamenti del progresso morale, culturale e sociale della nazione”. Sul palco i vincitori, che nella mattinata nello stesso teatro avevano incontrato il pubblico: Marco Cuzzi, Carmine Pinto, Fabio Fabbri, Paolo Malaguti, Marina Marazza, Enrico Racca. Consegnati i premi speciali ‘Testimoni del tempo’ al presidente dell’ANSA Giulio Anselmi e al generale dell’Esercito Francesco Figliuolo (assente alla cerimonia per impegni istituzionali). Sul palco dell’Ariston, Anselmi ha ricordato come oggi il giornalista debba avere “padronanza della tecnologia” e “avvicinarsi il più possibile alla realtà, senza pregiudizi”. Consegnati anche gli altri riconoscimenti speciali del 56° Acqui Storia: il “Premio alla carriera” ai professori Francesco Perfetti e Raffaele Romanelli, e “La Storia in Tv” al regista, sceneggiatore e critico cinematografico a Davide Ferrario.