Calcio Serie C Girone A – L’Alessandria chiude in dieci ma porta a casa un punto meritato

Zanica (BG) (Albinoleffe 0 – Alessandria 0) – Risultato a occhiali che soddisfa l’Alessandria in trasferta avendo anche giocato la ripresa in dieci uomini per l’espulsione di Gazoul al 40’ del primo tempo per doppia ammonizione. La legge del contrappasso ha pareggiato i conti con l’espulsione all’80’ di Longo autore di un brutto fallo su Mastalli. Un punto sofferto ma meritato che permette all’Alessandria di muovere la propria classifica, mentre i bergamaschi salgono a quota 9. La squadra di Banchini domina la gara per 40’, poi l’espulsione di Gazoul cambia il volto alla gara. Il punto rappresenta comunque un punto per i Grigi dal quale ripartire. Il tecnico dell’Alessandria schiera i suoi con il 3-5-2. A protezione di Liverani, c’è una difesa a tre formata da destra verso sinistra da Ciancio, Rota e Giubilato. In mediana, Nichetti agisce davanti alla difesa con Mastalli e Pellitteri davanti a lui e Pellegrini e Nunzella sulle corsie esterne. In attacco, invece, esordisce Siafa al centro dell’attacco affiancato da Gazoul. I padroni di casa rispondono con il 4-4-2. Per i Grigi da segnalare al 13’ il tiro-cross di Nunzella che sfiora la traversa. Al 25’ sfiorato il vantaggio con Gazoul servito da un lancio in profondità in area che devia la sfera a fil di palo.

Albinoleffe (3-5-2): Marietta; Borghini, Marchetti, Gatti (30′ st Genevier); Gusu, Doumbia, Brentan (16′ st Muzio), Zanini, Piccoli; Zoma, Arrighini (16′ st Longo). All. Lopez.

Alessandria (3-5-2): Liverani; Ciancio (31′ st Rossi), Rota, Giubilato; Pellegrini, Pellitteri (20′ st Pagliuca), Nichetti, Mastalli, Nunzella (49′ st Sepe); Siafa (20′ st Foresta), Gazoul. All. Banchini.

Arbitro: Iannello di Messina.

Ammoniti: Gazoul, Mastalli, Rota, Ciancio, Zoma, Muzio.

Espulsi: Gazoul (Ale) al 40′; Longo (Alb) al 36′ st.

Corner: 3-3.

Recuperi: 2+5