Controllati esercizi pubblici: multe per 15.000 euro

Alessandria – Controlli a tappeto della Polizia di Stato nei confronti di esercizi pubblici a Casale Monferrato e Alessandria. Complessivamente sono stati impiegati 30 uomini e donne in divisa e, per la sola attività casalese, anche con l’ausilio di 4 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e una unità cinofila antidroga di Torino. I numeri sono quelli che danno corpo e sostanza al servizio: 328 persone controllate, una cinquantina quelle con precedenti penali, 61 i veicoli sottoposti ad accertamenti ed una persona segnalata all’Autorità Amministrativa per il possesso di sostanza stupefacente. Il focus, soprattutto nelle due giornate dedicate al Capoluogo, è stato finalizzato a una doppia verifica: il monitoraggio dei frequentatori di alcuni esercizi pubblici, ma anche gli accertamenti sul rispetto delle norme amministrative. Sotto la lente d’ingrandimento, in un turno pomeridiano, 7 esercizi pubblici che hanno al loro interno le videoslot dove sono state rilevate alcune violazioni. Quindi, sempre in città, i controlli si sono svolti nella notte nei confronti di tre esercizi pubblici con la contestazione di sanzioni amministrative per un valore complessivo di 15.000 euro. Il lavoro della Questura con la collaborazione delle specialità della Polizia di Stato coinvolte nei controlli, è attualmente in corso sul territorio provinciale.