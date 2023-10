Fuga di gas in centro: sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici di Amag

Alessandria – Ieri sera verso le sette e mezza da un immobile sito in Via San della Vittoria 3 usciva un forte odore di gas per cui sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona interrompendo temporaneamente la circolazione dall’ingresso di Via San Giacomo (da Piazza Libertà) fino all’intersezione con Via Faà di Bruno. Sono intervenuti anche i tecnici di Amag per individuare la fuga di gas e riparare il guasto. Sul posto anche Agenti della Polizia Locale e i Carabinieri.