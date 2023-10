Grigi, un buon punto e una discreta prestazione, ma c’è ancora tanto da lavorare

Zanica (BG) (Albinoleffe 0 – Alessandria 0) – Saltato a pie’ pari il turno contro l’Atalanta U.23, Mister Banchini ha avuto una settimana intensa per lavorare su un gruppo che non conosceva ma, soprattutto, per allenare giocatori, mentalmente e fisicamente, che da luglio si sono allenati poco e male grazie all’insipienza dei due allenatori. Il primo in particolare il quale, anziché allenare la squadra nella testa e nelle gambe, ha preferito “allenare” i giornalisti. Ma il problema grave, quando succedono certe cose, sta nel fatto che i giocatori sono stati totalmente dispensati fin qui da critiche e richiami all’ordine con tutti gli alibi loro concessi, e sappiamo che quando un gruppo di sedicenti professionisti è deresponsabilizzato può accadere di tutto (come è successo qua) e nessuno sembra in grado di invertire la rotta. Inoltre l’altro pericolo, e vediamo se riusciranno a limitare i danni, è quello che, quando non ti alleni per mesi e poi cominci a lavorare con un minimo di pressione e continuità, emergono altri limiti individuali (concentrazione e gamba di sedano) che la scarsa qualità del lavoro settimanale fin qui sostenuto non ha evidenziato. A tutto ciò si aggiunga che gli avversari, chi più e chi meno, stanno arrivando a regime e noi rischiamo, pur migliorando, di stare sempre in fondo al gruppo. Un grazie di cuore quindi a dirigenti, tecnici, staff, giocatori, giornalisti e pubblico che, come al solito, hanno preso lucciole per lanterne. Basterà Corda, Banchini, un nuovo team manager, il nuovo segretario generale e due giocatori svincolati a capovolgere la storia di questo campionato? Quanto ai primi due non avrei dubbi sulle loro qualità, la loro esperienza e i valori che pretendono di vedere in campo e durante gli allenamenti. Quanto invece alla nuova pattuglia al comando avrei parecchi dubbi sulle capacità di sintesi e di gestione aziendale legate al fatto sportivo.

La partita – Partitaccia, come si dice, e pensiamo che il bravo Lopez, mister avversario, conti su questo match per riallineare i suoi a una classifica più tranquilla. Per quello che ci riguarda invece non è tanto (o solo) il punticino, che comunque aiuta, quanto invece la speranza di vedere gente che indossa la maglia grigia disponibile a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Nella passata stagione abbiamo avuto problemi simili e un allenatore che piaceva a tutti, avversari in particolare, ma è stato possibile cacciarlo via solo a gennaio. Stavolta abbiamo anticipato ma d’ora in poi non è più concesso sbagliare.

Partiti. I Grigi si piazzano con la “difesa a tre”, con Ciancio braccetto di destra. Devo dire che, almeno per i primi 45’, la squadra mandrogna ha tenuto il campo con onore, ha sofferto poco le incursioni seriane e ha evidenziato una buona attenzione su ogni palla, i giocatori si sono aiutati fra loro, si comincia ad intravvedere un po’ di organizzazione nelle zone deputate a far densità e il tentativo di difendersi senza scappare sistematicamente all’indietro ma alzando la linea di difesa per togliere spazio agli attaccanti avversari i quali hanno ciabattato spesso la sfera come autentici cannibali. Ma riuscire a fare due cose giuste di seguito non riusciamo ancora così al 39’ Gazoul, fin lì tra i più intraprendenti, riesce a beccarsi il secondo giallo (il primo, altrettanto da idiota, al 16’) grazie a un intervento sull’avversario tanto evidente quanto inutile. E i Grigi si faranno tutta la ripresa in inferiorità numerica.

La ripresa. I secondi 45’ come i primi: i Grigi sono sempre attenti alle distanze fra loro e fra i reparti, con una buona copertura degli spazi e sempre pronti al raddoppio sul portatore di palla avversario e con un atteggiamento attento e positivo.

Conclusioni – Un bel punto ottenuto con una buona prestazione collettiva. Finora il lavoro del nuovo mister sembra dare dei frutti. Sarà una corsa contro il tempo e le avversità ma una prestazione come quella di stasera consente di lavorare in fiducia e con animo positivo. Fiorin e i tuoi amiconi entusiasti delle tue verbose conferenze forse avreste qualcosa da imparare anziché spiegare, come invece avete fatto per quattro mesi.

Le Pagelle dei Grigi (3-5-2)

Liverani 6 – Il fatto che nei primi 45’ non sia stato il migliore dei suoi è già una notizia. Idem per la ripresa.

Ciancio 5,5 – La buona predisposizione difensiva dei suoi lo aiuta ma comunque lui fa il suo relativamente al 1° tempo. Ammonito come al solito, esce per far posto a Rossi.

Rossi (dal 76’) sv.

Rota 6 – Non è un difensore centrale, anzi dubito che sia perfino un difensore, ma ha centinaia di partite sul groppone e uno spirito d’adattamento encomiabile.

Giubilato 6 – Altro difensore centrale. Se la cava con ordine senza farsi prendere dall’ansia.

Nunzella (nella foto) 6,5 – Centrocampista esterno mancino ha due buone intuizioni nei primi 45’. Nella ripresa lavora come uno schiavo e si guadagna la pagnotta.

Sepe (dal 92’) sv.

Pellegrini 5,5 – Quinto a destra, sempre mobile e disponibile al raddoppio sistematico. Esce dopo un’ora di gioco.

Mastalli 6 – Anche lui si becca un giallo evitabile nel primo tempo ma corre, gioca e tampona.

Nichetti 6 – L’ex fa il suo da ex e, nel primo tempo, tenta di sorprendere Marietta con due siluri da fuori. Ammonito a inizio ripresa.

Pellitteri 5,5 – Primo tempo decente per il giovane esterno il quale mi pare quello che è progredito di più rispetto ai compagni.

Foresta (dal 60’) sv – Esordio stagionale per l’ex Carrarese. Arrivato da tre giorni, dopo mesi di inattività e a un’età avanzata si fa trovare pronto. Uno così forse ci serve davvero.

Gazoul 4 – Sciagura! Ma cosa ha dentro la scatola cranica questo ragazzotto pure tecnicamente bravino? Chi si crede di essere?

Siafa 5,5 – Belle movenze ma, al momento, sembra spaesato.

Pagliuca (dal 60’) 5 – Non la becca mai, quando la palla lo colpisce al petto sta per terra 5’ minuti. Ma siamo sicuri che sia il giocatore che fa per noi?