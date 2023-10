Pallavolo Serie B2 – L’Alessandria Volley continua a vincere

Alessandria – Terza vittoria consecutiva e ottima prestazione per le ragazze di coach Ruscigni, questa sera tra le mura amiche del Palacima, dove superano Pusterla 1880 Venegono in tre set. 3-0 con i parziali 25-17, 25-22 e 25-15. Primo set dove Alessandria scappa via portandosi subito sul 5-0, ma viene recuperata dalle Lombarde sul sei pari. Altro break della squadra di casa che si porta a +5, sul 15-10. Da qui in poi il vantaggio rimane costante fino al set point. La prima frazione si chiude sul 25-17.

Secondo set dove partono bene le varesotte, recuperate poi sul 5 pari. Da qui si combatte punto a punto, rispettando i cambio palla e la frazione è tirata fino al 22-21; poi le nostre ragazze riescono a mettere a segno un piccolo vantaggio fino al 24-22. Sulla successiva battuta delle ospiti si chiude il secondo set sul 25-22.

Terza frazione che vede le alessandrine avanti di 3, ma vengono raggiunte. Poi sostanziale parità fino al massimo di 6 punti (14-8) che si mantiene costante fino alla chiusura della terza frazione 25-15.

Alessandria Volley – Pusterla Venegono 3-0 (25-17/25-22/25-15)

Alessandria Volley: Marku, Ponzano, Ferrari, Soriani, Fracchia, Giacomin, Cazzullo, Gatti, Cattozzo, Mirebelli, Dametto. All. Ruscigni