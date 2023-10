Perdita d’acqua da un tubo del supermercato Gulliver, i tecnici di Am+ sono intervenuti e hanno riparato la falla

Valenza – Ieri mattina è stata riparata dai tecnici della multiservizi comunale di Casale e Valenza Am+ la tubatura di presa d’acqua del supermercato Gulliver che ha allagato Via Castagnone. Sabato sera verso le nove e mezza era scattato l’allarme per cui erano intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e i tecnici per un sopralluogo. Il tubo è stato chiuso provvisoriamente l’attacco per fermare la perdita. Non si registrano danni né feriti.

Foto da Facebook