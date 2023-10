Calcio Serie D Girone A – I Leoncelli sfiorano il colpaccio ma si fanno raggiungere e pareggiano a Milano

Milano – Una prestazione eccellente del Derthona che esce ancora imbattuto dalla tana della capolista Alcione Milano con un ottimo 1-1 che le permette di rimanere al secondo posto in coabitazione con Chisola e Asti. Il primo tempo tempo vede partire i padroni di casa che impegnano Sattanino in una presa alta per anticipare Manuzzi innescato da Palma, ma appena prima del quarto d’ora al termine di una serie di ribattute dal limite ci pensa Lacava a portare avanti il Derthona con un rasoterra velenoso. Ancora Lacava viene abbattuto in area al 35’ pt ma l’arbitro ritiene di non concedere il calcio di rigore, poi Sattanino deve superarsi per negare la rete alle conclusioni di Manuzzi e Morselli. Nella ripresa arriva subito il pareggio dell’Alcione: con un tocco sottomisura di Manuzzi ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. A movimentare la partita arriva poi un errore di Toniato che perde palla e innesca una ripartenza dell’Alcione con Morselli solo davanti a Sattanino, bravo in presa bassa. A metà ripresa a quinto calcio d’angolo è fatale per il Derthona con la difesa che si fa sorprendere e Manuzzi mette in porta il pallone del pareggio. Nel finale il Derthona tiene e può festeggiare un pari meritatissimo sotto la curva dei propri tifosi.

Alcione Milano – Derthona 1-1

Alcione Milano: Agazzi; Chierichetti, Venturini, Manuzzi (32′ st Battistini), Palma, Morselli, Lanzi (45′ st Foglio), Pio Loco Boscariol, Caremoli (44′ st Diop), Invernizzi (17′ st Zito), Ciappellano (44′ st Miculi). All.: Cusatis.

Derthona: Sattanino, Amaradio, Karkalis, Rossi, Toniato, Procopio (20′ st Tambussi), Lacava, Gulli, Samb, Manasiev (28′ st Robotti), Merkaj (33′ st Saccà). All.: Daidola.

Gol: 14′ La Cava (D), 21′ st Manuzzi (A).

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro della Sezione di Catania.

Guardalinee: Davide Adinolfi di Salerno e Marco Infante di Battipaglia.

Ammoniti: Cherubini (A), Foglio (A), Karkalis (D), Tambussi (D), Rossi (D).