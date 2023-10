Iniziano oggi i test di ammissione all’Its Gem di Valenza

Valenza – Si terranno oggi gli esami di ammissione all’Its Gem di Valenza nell’ambito dell’attività di specializzazione della Fondazione Tam nata a Biella che vede interessata anche Valenza come centro di specializzazione. Gli ITS Tam sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore. Le Fondazioni ITS sono costituite da istituti tecnici e professionali, enti di formazione professionale accreditati da Regione Piemonte che ha investito 350.000 euro, Università, Centri di ricerca, Enti locali e Imprese che insieme organizzano i percorsi di specializzazione dedicati alla realizzazione del progetto formativo sulla base delle proprie competenze specifiche e delle esperienze acquisite. L’ambizioso progetto che a Valenza interessa il settore orafo è partito l’anno scorso ed è stato favorito dal Comune di Valenza, dalla Fondazione Mani Intelligenti, e dalla Scuola di Formazione For.Al nell’ambito di un’attività didattica specifica e ad alto livello che accomuna le città di Biella per il settore tessile e la città di Valenza per il settore del gioiello. Sono già una ventina i giovani iscritti e si attende anche quest’anno un’alta adesione. Oggi a Valenza si terranno i test per l’ammissione al primo anno 2023 per accedere ai corsi del biennio 2023-2025.