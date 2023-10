Pallacanestro Serie A – Bertram gioca bene e diverte, rimonta ma sul finale cede e perde contro i Campioni d’Italia

Casale Monferrato – Sconfitta in volata per la Bertram Derthona al cospetto dei campioni d’Italia dell’Emporio Armani Milano. Dopo aver subito le iniziative nel primo tempo, passano a condurre i Leoni nel terzo quarto dando vita ad una rimonta spettacolare che esalta il pubblico del Palenergica Paolo Ferraris. Nel finale concitato, Milano riesce a conquistare i due punti. Da segnalare nel corso della partita, il traguardo dei 1000 punti segnati in maglia Bertram di Mike Daumn. Primi minuti di gara equilibrati poi Milano passa a condurre grazie a Melli – che vale il 10-20. Nelle battute conclusive della frazione, la Bertram con la precisione nel tiro da fuori si riavvicina: la tripla di Baldasso nel finale fissa il risultato sul 19-22 del 10’. Nella seconda frazione l’Ea7 alza l’intensità della propria difesa e trova buone soluzioni al ferro per dilatare il gap: all’intervallo ospiti avanti 31- 41. La Bertram rientra dagli spogliatoi con un gap di 13-1 che vale il sorpasso (44-42 al 23’) e infiamma il pubblico del Palenergica. Nei minuti successivi la gara sale d’intensità e le due squadre rispondono colpo su colpo: al 30’ i Leoni in vantaggio 55-54. Tre triple consecutive di Baldasso (2) e Daumn spingono la formazione allenata da Ramondino al massimo divario a proprio favore (66-61 al 35’). Milano rimane comunque a contatto, dando così vita a un nuovo finale in volata, in cui il Derthona entra in testa (75-73) a 100 secondi dal termine. Poythress e Shields operano il sorpasso (75-77) a 27 secondi dalla sirena: il tiro di Obasohan per il pareggio non va a segno e Tonut dalla lunetta chiude la gara, che termina con la vittoria di Milano per 75-79.

Bertram Derthona – Emporio Armani Milano 75-79 (19-22, 31-41, 55-54)

Derthona: Zerini, Baldi ne, Dowe 12, Candi, Tavernelli ne, Stra?tins, Baldasso 9, Daum 16, Obasohan 9, Weems 19, Thomas 6, Radoševi 4. All. Ramondino

Milano: Poythress 14, Bortolani, Pangos 11, Tonut 9, Melli 14, Kamagate 6, Ricci, Flaccadori 8, Hall 4, Caruso ne, Shields 5, Voigtmann 8. All. Messina