Pallacanestro Serie D – Facile vittoria del Casale Basket contro il Tortona

Casale Monferrato (Roberto Merlo) – Agevole vittoria interna per la CB Team che si impone nel “derby” contro New Basket Tortona. Opposti ad avversari molto giovani i casalesi hanno preso sotto gamba l’incontro sbagliando l’impossibile, soprattutto in attacco, ma il divario tra le due compagini era tale da non mettere in discussione il risultato tanto da consentire a coach Costamagna di inserire a sua volta i giovani del suo team che hanno comunque dato buone risposte a cominciare da Ravioli, unico giocatore monferrino in doppia cifra. Nel prossimo turno Poletti e compagni saranno impegnati a Cigliano domenica 29 ottobre.

CB Team – New Basket Tortona 59/36 (14/9 – 29/12 – 48/33)

CB: Poletti 7, Ravioli 10 (nella foto), Scappini 2, Geraci 1, Bialkowski 2, Botto 6, Rossi 5, Bertola 8, Bertaina 6, Moratti 6, Leuzzi, Kamar 6; all. Costamagna.