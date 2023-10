Regionali: trattative chiuse nel centrodestra, Cirio candidato Governatore ma FdI vuole la vicepresidenza e sei assessori su dieci

Torino – Al termine della mattinata torinese per celebrare un anno di governo Meloni, l’attuale Governatore del Piemonte Alberto Cirio ha staccato il biglietto per entrare di nuovo nella stanza dei bottoni per la prossima legislatura. Il centrodestra è sicuro di vincere con Cirio confermato Governatore, anche se il futuro governo regionale sarà a trazione FdI. Se le poltrone da assessore sono dieci, ce ne sono altre due per i sottosegretari. I sondaggi danno il partito della Meloni al 29% FdI punta ad avere sei assessori. Per i sottosegretari si vedrà. La Lega non può stare a bocca asciutta e, anche se i numeri non le sono favorevoli, qualcosa bisogna concederle, almeno uno dei sottosegretari mentre FdI vorranno la vicepresidenza e l’assessorato alla Sanità più altri cinque assessorati.