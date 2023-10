Casale – Rientrato l’allarme inquinamento idrico dopo che mercoledì sera molti casalesi avevano telefonato alla multiservizi comunale Am+ perché dai rubinetti usciva acqua bianca. Dalla municipalizzata fornitrice del servizio hanno risposto che “l’acqua è potabile come sempre, come hanno rilevato le analisi effettuate. La causa è dovuta a manovre su alcuni impianti che hanno fatto penetrare aria nelle tubazioni”.