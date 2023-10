Botte da orbi alla figlia di tre mesi: genitori in carcere, bimba all’ospedale

Alessandria – Picchiavano la figlia di tre mesi che è finita all’ospedale infantile di Alessandria. Non è in pericolo di vita seppure apparentemente affetta da gravi lesioni, anche pregresse, al corpo e al cranio. Ad avvisare la Polizia sarebbero stati i condomini dopo aver sentito ripetutamente la piccola piangere e lamentarsi. Lunedì l’irruzione degli Agenti nell’alloggio del centro dove trovavano i genitori – entrambi italiani e incensurati – e la piccola nella culla con evidenti lesioni al volto e in altre parti del corpo. Immediatamente era richiesto l’invio di un’ambulanza medicalizzata che portava la bambina al Pronto Soccorso dell’Ospedaletto Infantile. Le indagini sono partite con le testimonianze di parenti e vicini di casa, e le analisi dei cellulari dei due fermati, per cui è stato possibile raccogliere elementi di prova che portavano a trarre in arresto entrambi i genitori per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il pm di turno della Procura della Repubblica di Alessandria procedeva all’interrogatorio dei genitori, che sono finiti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto era convalidato e a entrambi era applicata la misura della custodia cautelare in carcere. La bambina, che da subito è stata collocata in protezione ai sensi dell’art. 403 c.c., si trova all’Ospedale Infantile di Alessandria in prognosi riservata.