Dopo il fallimento del Cit il servizio riparte con Bus Company

Novi Ligure – Dopo il fallimento del Cit (Consorzio intercomunale trasporti) Bus Company, la compagnia subentrata al Cit, ha iniziato a pagare il Tfr dei lavoratori lasciati a casa mentre è in programma il rinnovo del contratto integrativo. Restano da saladare alcune mensilità da parte della vecchia gestione. In azienda oggi sono rimasti circa venti dipendenti del Cit che sono stati pienamente integrati nel personale di Bus Company che ha assorbito anche l’ex Arfea). Negli ultimi 3 anni, il Cit ha perso oltre 20 dipendenti. I creditori rimasti sono i fornitori di carburante, le cooperative di servizi, le officine meccaniche e i fornitori dei ricambi che avanzano in tutto circa 100.000 euro.