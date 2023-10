Ha un malore in ascensore e muore poco dopo il ricovero

Alessandria – Giovanni Bormolini di 54 anni, vicedirettore della filiale della Banca Popolare di Sondrio di Corso Crimea 21, è morto nel primo pomeriggio di ieri per un malore mentre stava scendendo su un montacarichi all’interno dell’istituto di credito. S’è accasciato e non è stato in grado di azionare l’apertura, per cui è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’allarme è stato lanciato dai colleghi e sul posto sono giunte anche una Volante della Polizia e un’ambulanza del 118 che l’ha trasportato subito all’ospedale, ma è deceduto poco dopo il ricovero.