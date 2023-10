Questi sono gli arabi che ci piacciono

In questo video canta il musicista tunisino Elli Robert Fitoussi, in arte F.R. David, che oggi ha 76 anni e vive a Parigi. Originario di Menzel Bourguiba, una città situata nella parte settentrionale della Tunisia, nella regione di Bizerte che prende il nome dal leader tunisino Habib Bourguiba, nota per essere stata il luogo di nascita dell’ex presidente Zine El Abidine Ben Ali, Fitoussi è un grande musicista che ha composto melodie immortali come quella che proponiamo nel video che si intitola Words. Quelli come Fitoussi sono gli arabi che ci piacciono e che ringraziamo per la loro gentilezza, la loro sensibilità, la loro genialità, e per la loro bontà.