Terzo Valico: bloccato da due mesi il cantiere di Arquata Scrivia

Arquata Scrivia – Dalla fine di agosto il cantiere del Terzo Valico in località Radimero di Arquata Scrivia è fermo a causa del blocco delle due talpe meccaniche per cui i circa cento lavoratori sono stati trasferiti in altri cantieri. Rfi in una nota informa: “Lo scavo sul binario dispari si è interrotto e sono in corso ulteriori approfondimenti da parte del consorzio guidato da Webuild. Sono già state effettuate una serie di soluzioni innovative sulla macchina. La ripartenza delle Tbm ha evidenziato aspetti strutturali sui rivestimenti definitivi e il consorzio sta definendo la metodologia più efficace per avanzare sul fronte. A partire da fine agosto 2023 (e dal 2022 sulla canna pari) per recuperare i tempi, si sta procedendo con lo scavo in tradizionale da sud verso nord dal cantiere di Vallemme, a Voltaggio”.