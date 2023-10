Auto si schianta contro cubi in cemento: l’automobilista lascia l’auto e se ne va a piedi

Castelnuovo Scrivia – Ieri sera verso mezzanotte, per cause in corso di accertamento, un’auto s’è schiantata contro i blocchi di cemento piazzati a protezione di un angolo dell’arco monumentale in via Caduti per la Patria. Dopo l’incidente l’automobilista se n’è andato a piedi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e poi hanno rintracciato l’automobilista che è stato sanzionato. Il personale di Sicurezza e Ambiente s’è poi occupato del ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di strada.