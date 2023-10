I Grigi giocano a testa alta e pareggiano un incontro difficile col Trento

Trento (Trento 1 – Alessandria 1) – I padroni di casa partono in quarta. Al 25′ arriva il meritato vantaggio per la squadra di Tedino, Trainotti stacca più in alto di tutti e insacca la palla in rete, Liverani è battuto. L’Alessandria si fa viva alla mezzora: destro fuori misura di Anatriello. I Gialloblù continuano ad essere pericolosi e in più di un’occasione vanno vicini al raddoppio. Nella ripresa l’Alessandria è più aggressiva, al 55′ Rota tenta la conclusione, Russo si distende e devia la sfera in out. Al 67′ i Grigi pareggiano: Gazoul calcia praticamente un rigore in movimento e spedisce la sfera nell’angolino, dove Russo non può arrivare. Gli ospiti vanno vicinissimi alla rimonta al 73′, Barison si oppone sul traversone e rischia il clamoroso autogol. Insiste l’Alessandra che dopo il pareggio sembra aver preso più consapevolezza e fiducia, Mastalli sul finale spreca tutto da buona posizione, conclusione fuori misura.

Trento – Alessandria 1 – 1

Trento (4-3-3): A. Russo, R. Frosinini, A. Trainotti, L. Ferri, G. Vaglica, C. Attys, M. Sangalli, S. Suciu, G. Terrani, T. Petrovi’, C. Pasquato. All: Tedino.

Alessandria (3-5-2): L. Liverani, L. Giubilato, M. Nichetti, A. Rota, A. Sepe, G. Foresta, A. Pellitteri, A. Mastalli, E. Rossi, J. Siafá, G. Anatriello. All: Banchini.

Gol: Trainotti 25’ (T); Gazoul (A) 67’;