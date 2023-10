Pallacanestro Serie B interregionale – Il Casale vince ancora

Casale Monferrato – Seconda partita consecutiva in casa e seconda vittoria per la Junior Casale che conquista la vittoria 69-63 ai danni della Gulliver Derthona. Venerdì i Rossoblù giocheranno nuovamente tra le mura del PalaEnergica contro Savigliano.

Si gioca con il punteggio in pieno equilibrio in questo inizio di primo quarto: è Sirchia che prova a suonare la carica per i suoi con le due triple del 12-5. La Junior poi incappa sul ferro e Tortona prova ad approfittarne con Tandia che inchioda a canestro: Casale continua a sbattere sul primo ferro e contemporaneamente prova a stringere le maglie della difesa. Dimitrov si fa vedere a rimbalzo e realizza poi dalla media, ma è il canestro di Tortona a chiudere il quarto sul 16-12.

Galluzzo e Boeri mostrano i muscoli sotto canestro ma Belinaso è glaciale dall’arco: è questo l’inizio del secondo quarto. Galluzzo scuote i suoi appoggiando al tabellone, ma Derthona risponde con la stessa moneta per il 18-17; i Rossoblù vanno momentaneamente in blackout e Conte non ci pensa due volte a segnare dalla lunga distanza. Nella metà campo juniorina Dimitrov prova a rifarsi dopo le due palle perse consecutive e Formenti lo segue a ruota, mentre Tortona non sfrutta appieno il viaggio dalla lunetta. Galluzzo realizza a gioco fermo (25-22) poi le due formazioni si inceppano in fase offensiva: è Rosso a segnare quasi sul finire del quarto e Dimitrov manda le squadre all’intervallo sul 31-26.

Le due formazioni infiammano a ripetizione i rispettivi canestri, poi sale in cattedra Dimitrov che in un amen porta i suoi sul 50-42 mentre i suoi tengono botta in difesa e sotto le plance e il terzo quarto si chiude così.

Casale parte con il piede sull’acceleratore per questi ultimi 10’ e coach Ansaloni ferma subito il gioco: al rientro Tortona cerca di ricucire prontamente il gap ma ecco Formenti che con un sottomano tiene i suoi sul 57-47. Si infiammano gli animi in campo con Tandia che viene espulso per somma di falli, Formenti che realizza solo uno dei liberi a disposizione e Tortona che trova la tripla del 62-50; Casale fatica e va a commettere qualche fallo di troppo concedendo un viaggio in lunetta agli ospiti. De Ros non sbaglia dalla media ma i continui falli portano coach Arioli a richiamare i suoi in panchina: al rientro è ancora Tortona che torna a macinare canestri (65-58). I rossoblu rispondono con Giacomelli, ma arriva la tripla tortonese che vale il 67-63: De Ros dalla media ed è time out Tortona a 14’’ dal termine. Seconda vittoria consecutiva per la Junior 69-63.

Junior Libertas Casale – Gulliver Supermercati Derthona Tortona 69-63 (16-12, 31-26, 50-42)

Junior Libertas: Dimitrov 25, Minelle ne, De Ros 9, Kamar ne, Rosso 8, Boeri, Formenti 8, Giacomelli 2, Sirchia 6, Raiteri 5, Galluzzo 6. All. Arioli.

Derthona: Bresciani ne, Conte 18 (4/6 da tre), Tandia 14 (10 rb), Farias 2 (3 rec, 8 ast), Tambwe 2, Korlatovic ne, Diodati 12 (3/6 da tre), Fonio Fracchia ne, W. Bellinaso 3, Josovic 12 (8 rb, 9 falli sub.). All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Albasini.

Arbitri: Mamone e Scolaro.