Ruba cibo in autogrill, denunciato dalla Polizia

Occimiano (AL) – Giorni fa un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto in quanto sorpreso a rubare merce esposta all’interno dell’autogrill Monferrato Est, sull’autostrada A26 (Genova – Gravellona Toce), all’altezza del Comune di Occimiano (AL). Dopo essere entrato s’è recato direttamente nella zona dove sono esposti generi alimentari, ha compiuto il furto e, dopo aver tolto i dispositivi anti taccheggio, è uscito. Gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Sottosezione di Casale Sud, allertati dal personale dell’autogrill, sono subito intervenuti rintracciando l’uomo che era vicino alla sua auto, all’interno della quale hanno trovato un grosso quantitativo di merce simile a quella appena rubata, molto probabilmente frutto di colpi in altri autogrill. Ad incastrare il ladro sono stati i filmati delle telecamere di video sorveglianza. L’uomo, già con precedenti, è stato deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di Vercelli.