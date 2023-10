Trento-Alessandria 1-1: il binomio Corda-Banchini funziona? Forse

I Tridentini allenati dal corpulento Bruno Tedino, mister che abbiamo già incrociato in altre occasioni e che sembrava destinato ad assumere buona autorevolezza per poi tornare sui suoi passi. I Gialloblù arrivano da due vittorie e sono a mezza classifica con 15 punti in carniere ma finora in casa non hanno incantato. Stasera fra loro non ci saranno solo Sipos e Di Giorgio. Il 4-3-3 è il marchio di fabbrica del mister ex Pordenone il quale però alla vigilia ha predicato “equilibrio”, atteggiamento che peraltro le sue squadre non sempre praticano con profitto. Passiamo a Banchini e ai suoi. Fuori Ciancio squalificato per somma di ammonizioni (non sarebbe un po’ presto per cadere nella prima diffida?) e il gracile Pagliuca il quale, benché sembri il Colosso di Rodi, in realtà pare sia stato concepito in una vetreria artigianale veneziana. A disposizione di Banchini il centrocampista Gentile il quale ha finito di scontare due turni di fermo raccattati la stagione passata e potrebbe fare il suo esordio in grigio, benché immaginare lui e Foresta gomito a gomito nello stesso reparto dal 1’ mi pare azzardato. Vedremo se quei benedetti tre punti infrasettimanali hanno fatto bene al gruppo oppure parliamo della vittoria contro la Pergolettese come della classica rondine che non porta primavera. E su questo tema, su certe zucche, su certi sussulti d’orgoglio Banchini dovrà battere fino alla nausea per trasformare mezzi giocatori mai responsabilizzati in un gruppo deciso a vendere cara la pelle. Per i giovani vorrà dire mettere le basi per una carriera professionistica mentre per gli over vedersi allungare la possibilità di giocare qualche stagione in più. Soluzioni che, ormai, con l’arrivo di un allenatore vero e di un Direttore (Ninni Corda) che sa bene cos’è il calcio, devono trovare energie, spinta e motivazioni in loro stessi e in quel piccolo scrigno che, a volte, contiene risorse comuni inusitate e che si chiama “gruppo”. Se vincere non dovesse aiutarci a vincere (quello che succede in casa delle squadre vere) ma semplicemente mettesse i giocatori solo un po’ tranquilli e disponibili a farsi prendere a pallonate dagli avversari allora sarà solo colpa dei ragazzi, e saranno problemi per tutti. Di contro le altre squadre, anche quando oggettivamente superiori, capitalizzano con fatica, corse a perdifiato e qualche brivido: la squadra che voglio, più o meno dotata che sia, deve possedere caratteristiche e motivazioni di cui sopra. Partite dei Grigi giocate come hanno fatto le prime sei, pulcini rassegnati e inadeguati, le gambe molli e la testa da un’altra parte, non saranno più perdonate. Inutile poi che, dopo certe prestazioni, i giocatori facciano l’inchino di sottomissione alla curva. Si allenino invece per bene, ci mettano tutto quello che hanno in corpo e si gestiscano il tempo libero pensando alla partita settimanale perché non giocano solo per il pubblico ma soprattutto per chi li allena, per chi li paga, per loro stessi e per la loro immagine, Tutto il resto non conta.

La partita

3-5-2 per i Grigi opposto al 4-3-3 dei padroni di casa con Nichetti difensore centrale. Partenza non proprio a razzo dei Grigi che per i primi 15’ sembrano un po’ involuti e contratti, probabilmente risentono ancora della sbornia positiva di martedì scorso ma devono svegliarsi quanto prima perché certi brutti risvegli possono essere devastanti. Al 15’ grande occasione per il Trento in contropiede grazie a Petrovic che cattura la palla scappata alla nostra difesa ma Giubilato lo anticipa da dietro con tempismo eccellente. Al 20’ il patatrac: Nichetti tocca maldestramente in area un cross dalla trequarti e beffa Liverani, forse un po’ troppo schiacciato sulla linea di porta. 1-0 e vediamo come si evolverà l’incontro. Fino alla fine dei primi 45’ i Grigi non riescono a ribaltare gli equilibri che rimangono a favore dei padroni di casa.

Nella ripresa il tema della contesa rimane lo stesso e i tridentini rimangono in agguato tentando sortite in contropiede. Il golpe mandrogno arriva al 66’ grazie a un diagonale incrociato di Gazoul ben assistito dall’ormai “solito” Foresta, ed è 1-1.

Conclusioni

Un pareggio che vale oro e che interrompe la serie di vittorie dei Gialloblù. Rispetto alla prestazione mandrogna di martedì scorso al Mocca si potrebbe pensare a una evidente involuzione, in realtà questa trasferta era carica di incognite e l’avversario di stasera era decisamente più motivato e reattivo rispetto alla Pergolettese. La formazione voluta da Banchini dal 1’ pareva non fosse quella ideale. In realtà il nostro Mister s’è tenuto dei Jolly in panchina per poi giocarseli al momento giusto. L’idea di tenersi “il tallone” da parte di Banchini per giocarlo a ragion veduta ha funzionato. Stavolta un punticino neppure troppo brillante e un gol che ci siamo fatti da soli ma sono queste le partite che salvano una stagione. Mi piacerebbe sapere cosa pensa adesso il verboso Fiorin, anzi, ce lo dica il suo addetto stampa personale nonché posizionatore di cinesini sul campo d’allenamento, lui che ha celebrato per mesi le doti di mente e di cuore dell’ex mister (magari solo per poter abusivamente stare in zona allenamenti col pass dell’allora DS Quistelli e del Team manager Vercellotti). Un copione già studiato la passata stagione con Rebuffi, ma certi giornalisti non cambiano, così come i loro lettori, sempre meno e sempre meno fedeli.

Le pagelle

Liverani 6,5 – Al 20’ grande intervento del nostro portiere che salva la porta con ottimo tempismo sul tiro di Pasquato appostato a centro area. Forse non impeccabile la sua posizione sull’autogol subito.

Giubilato 6,5 – Braccetto sinistro. Al 15’ per lui grande intervento difensivo su Petrovic che evita l’appoggio a botta sicura in gol del croato. Salva il pareggio al 75’. Esce per infortunio all’83’.

Ercolani (83’) sv – Entra in un momento delicato per sostituire un buon Giubilato.

Rota 7 (nella foto) – Braccetto destro. Al 55’ si costruisce un’interessante palla gol ma gli possiamo dare la palma del migliore dei suoi. Ammonito al 75’, peccato: una macchiolina su una prestazione da incorniciare.

Nichetti 5,5 – Difensore centrale. Prende in consegna le redini della difesa e all’inizio è ancora titubante. Al 25’ tocca maldestramente la palla in mischia che arrivava da un calcio franco e batte Liverani portando in vantaggio i padroni di casa. E’ il suo secondo autogol in questa stagione ed è un peccato perché su questo ragazzo Banchini fa grande affidamento. Sul finale torno in mezzo al campo e si rinfranca un po’, ma l’autogol pesa sulla valutazione finale, peccato.

Rossi 5 – Esterno sinistro. Incide poco sul gioco dei suoi e deve tamponare spesso dalla sua parte.

Nunzella (56’) sv – Senza infamia senza lode ma il ragazzo c’è.

Sepe 5,5 – 5° a destra. Parte in sordina, difficile riconoscerlo come il brillante esterno decisivo martedì scorso al Mocca. Senza Pellegrini al fianco si perde un po’.

Foresta 7 – Centrale di metà campo. Una sapienza innata e pure dotato di buona mobilità. Al minuto 66 dribbling e cross millimetrico per Gazoul che di interno destro fulmina l’ex Russo. Un giocatore e un uomo prezioso: i giocatori giusti ci sono basta conoscerli e andarli a prendere. Esce stanco morto.

Mastalli 5,5 – Mezzala sinistra. Sempre delizioso il suo tocco. Purtroppo oggi c’è bisogno di scimitarre anziché armi leggere.

Pellitteri 5,5 – Mezzala destra. Primo tempo così così. Poi Gega lo sostituisce nel ruolo

Gega (56’) sv.

Anatriello 4,5 – Punta di movimento, si fa così per dire. Evanescente, inutile, sempre fuori contesto. Speriamo di recuperarlo a qualche titolo ma si tratta di un calciatore “pigro” e i ragazzi con quei limiti caratteriali in età giovanile portano con sé l’handicap fino a che qualcuno gli fa calcare un campo di calcio.

Gazoul (46’) 6,5 – 20’ minuti di gioco e Foresta lo raggiunge con un assist calibrato. Non se lo fa dire due volte e batte Russo con un tiro incrociato.

Siafa 6 – Punta centrale. Toccato duro a metà primo tempo non possiamo dire che non sia generoso ma oggi le nostre trame di gioco sono elementari, spesso vaporose come uno strascico di tulle di una sposa e lui, punta centrale, patisce queste situazioni.