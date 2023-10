Grigi, figli di un dio minore?

Prima il piacere poi il dovere. Quindi parliamo di calcio giocato e di quel punticino strategico strappato dall’Alessandria in casa di una buona squadra che scoppia di salute (Trento), nonostante un harakiri dopo 20’ di gioco. I Grigi martedì scorso al Mocca li ho visti più brillanti e, soprattutto in apertura, col fumo che usciva dalle narici dei giocatori ma l’esperienza mi dice che devi considerare impossibile ripresentare le stesse condizioni e lo stesso avversario con le medesime motivazioni della partita precedente. Aver comunque raddrizzato ieri la partita usando le risorse dei panchinari e aver fatto il gol del pareggio attraverso una giocata essenziale, classica e devastante per l’avversario è un plus fondamentale. Le sofferenze patite a Trento dopo il gol del pareggio sono state poca cosa e rischiare di subire fino alla fine l’avversario è stato vanificato da una condotta puntuale e generosa della nostra squadra. Adesso mi chiedo: cosa dicono e cosa pensano quei giornalisti e quei tifosi che, per quasi cimque mesi, ci hanno spiegato quanto erano bravi e come se la cavavano bene i nostri giocatori allenati da Fiorin, bravo pure lui a far giocare i suoi con dettami del rugby (cioè palla sempre indietro per attaccare e squadra sempre in fuga verso il proprio portiere per difendersi). Le responsabilità di tutte quelle sconfitte consecutive maturate in campionato secondo gli scienziati di casa nostra di chi sono? Ma della dirigenza (parola grossa) Benedetto, naturalmente. Che Benedetto sia un’autentica sciagura l’abbiamo scritto in tempi non sospetti ma il DS, il Mister e i giocatori, per certi idioti in mala fede, invece, non si toccano mai sennò certi giornalisti si fanno dei nemici e, se succede, poi chi fa la spia? La critica sportiva non si fa usando il parametro “amico si? Allora utile e innocente. Amico no? Allora colpevole”; è un atteggiamento ipocrita e immorale, che rivela la voglia di favorire gli amici personali e colpire chi non lo è, a prescindere. Esempio? Quando qui s’è materializzato il nome di Corda “il nostro giornalista di riferimento” mica s’è chiesto se il sardo fosse una figura utile alla causa. Dato che in quel momento Ninni non aveva nessun legame con amici e con amici degli amici, allora era stato pubblicamente dipinto su certo giornale come Belzebù. Quando il giornalista, saputo che il proprio “amico del cuore” aveva scaricato Padovano e puntato su Corda, da quel momento il DG isolano si trasforma in personaggio adamantino, smentendo sul proprio giornale senza vergogna le cose scritte solo qualche giorno prima! Ma è così che questa piazza funziona quando si lascia campo libero a certi personaggi e a certi giornalisti. Con il risultato, ormai sotto gli occhi di tutti, che al club ormai si possono avvicinare cani e porci: l’importante è che siano “amici o amici degli amici”. Lasciamo perdere la prima infornata dirigenziale post Di Masi (lì non c’era proprio niente da salvare e l’abbiamo sostenuto subito al contrario di altri che in un primo momento traccheggiavano) ma non penso che le persone che, con un certo coraggio e senza certezze, tentano ora di dare una sterzata a questa società siano dirigenti fatti e finiti, con le idee chiare sulle cose da fare e dove intervenire per trasformare l’Alessandria in una società “normale”. So che in pochi giorni il mondo non si cambia e che certe professionalità dirigenziali non si acquisiscono in una settimana ma si vedono aspetti gestionali talmente clamorosi ai quali mettere mano, aspetti ignorati dai vecchi padroni e dagli ultimi arrivati, uniti, almeno lì, nel fare le cose sbagliate al momento sbagliato con le persone sbagliate: autentico talento. Nei sotterranei di questa città esiste forse un’organizzazione segreta specializzata nell’ organizzare master per dirigenti di calcio, sia neofiti o sia di lungo corso, nel quale si insegna cosa non si deve fare quando si gestisce una società di calcio professionistica. Ma i docenti si sono spiegati male: insegnano agli aspiranti dirigenti cosa “non fare” e non “cosa fare”. I discepoli, giornalisti d’accatto compresi, hanno scambiato lucciole per lanterne. Fra i nuovi dirigenti però, questa è la sorpresa, i più deludenti e pericolosi si stanno rivelando i “ripetenti”, persone che nella loro vita precedente hanno già provato a gestire società di calcio a vari livelli senza però riuscire a creare una struttura che sia progredita e abbia funzionato nel tempo. Parliamo sempre, per certuni, di avventure estemporanee, toccate e fuga senza logica e senza linee strategiche, dove l’unica cosa che ha lasciato il segno è stata il loro augusto passaggio e qualche busta con i soldi della solita vecchietta. Il problema è che certi “ripetenti” si atteggiano presso i colleghi di classe come quelli già “imparati” e si pongono come punto di riferimento del gruppo attraverso racconti e ricordi, spesso un po’ rimasticati, di antichi “nanetti” di vita calcistica vissuta. Esempi? Tanti, troppi, tutti caratterizzati dall’approccio casareccio e dilettantesco ai problemi, da comportamenti e atteggiamenti che con un’attività sportiva professionistica non c’entrano nulla, con la selezione dei collaboratori scelti per amicizie personali e lavorative che con una benché minima competenza del settore sportivo fanno a pugni, con il messaggio che una società di calcio sia un Circo Barnum che “i ripetenti” scambiano per il CRAL della loro attività, e, vestiti come Mangiafuoco, intrattengono grandi e piccini convinti che l’Alessandria sia il loro personale circolo dopolavoristico nel quale rilassarsi dopo una giornata di duro lavoro. E così appena si presentano sulla pista di segatura sciorinano nomi di improbabili presidenti (ma che rappresenta Altafini per la storia dei Grigi al di là del fatto che il brasiliano sia un amico personale di uno di loro?). La gestione poi della Tribuna Autorità trasformata in un kinderheim è da delirio, degno di una tribunetta di legno di un campo di una frazione del capoluogo. E che dire dei dirigenti che, alla prima vittoria casalinga ottenuta, dopo la partita convocano giocatori e staff a mangiare la pizza “tutti insieme appassionatamente” nonostante alla squadra tocchi una trasferta complicata due giorni dopo? Ma che, siamo alla partita di calcetto del giovedì fra Reparto Ricambi e Reparto Verniciatura? La gestione dei biglietti omaggio poi è ai confini della comicità: secondo certi scienziati, dato che al Mocca è un periodo che gli spettatori sono pochini e i posti vuoti tanti, si regalano biglietti omaggio così da svilire oltremodo uno spettacolo che di questi tempi non è certo ambito. Ma è sul problema dell’Ufficio Stampa e di tutta l’attività di comunicazione della società che più pesa l’assoluta incapacità gestionale dei dirigenti vecchi e nuovi: tutti che parlano e sparlano con tutti, senza regole e senza controllo, la società che assiste a certi teatrini senza intervenire per ricordare che la titolare dello spettacolo è lei e non i vari aspiranti addetti stampa amici del giaguaro che, nella confusione, ne approfittano per fare gli affari loro cannibalizzando il club. I nuovi giocatori sono presentati alla piazza dai giornali e non dalla società: forse Foresta è a carico del settimanale mandrogno e non delle casse sociali? E manco voglio pensare al Settore Giovanile dove pare non esista un Responsabile bensì un sedicente “battitore libero” il quale, grande pratico della materia, non dà linee guida ma si limita ad intervenire dove lo ritenga necessario. E i nuovi partner a lasciare che questa deriva dilettantesca condizioni una società sportiva ultracentenaria con svariati milioni di fatturato che fa lavorare almeno una quarantina di famiglie? Ma succedesse nelle loro aziende darebbe segnali d’insofferenza e di cambiamento? Se si perché invece con i Grigi non si prova a invertire la rotta?