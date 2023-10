La storica Graziella Gaballo col suo libro ci racconta Ada Della Torre Ortona

Casale Monferrato – Oggi pomeriggio alle quattro alla Comunità Ebraica di Casale in vicolo Salomone Olper, sarà presentato il libro su Ada Della Torre Ortona (1914-1986), dal titolo “Le molte vite di Ada”, scritto da Graziella Gaballo (nella foto), per le Edizioni Joker. In Sala Carmi l’autrice dialogherà con lo storico casalese Mauro Bonelli. Ada Della Torre, ebrea alessandrina, è stata antifascista militante, partigiana, insegnante e scrittrice, saggista nonché autrice di articoli su “Il Giornale dei Genitori”, fondato da Ada Gobetti; giudice onorario del Tribunale dei minori di Torino. Donna impegnata politicamente, oltre che moglie e madre. Tante tessere che formano un quadro policromo fatto di stagioni e ruoli diversi. “La sua è una storia che meritava di essere raccontata tracciandone il ricco e articolato percorso sociale e civile – spiega Graziella Gaballo – restituendone la dimensione di protagonista degli eventi del Novecento e della costruzione dell’Italia repubblicana, dando conto del suo ruolo attivo nella sfera pubblica e del suo ostinato e determinato impegno a intervenire in ogni situazione per cercare di migliorare il Mondo. Anche perché la sua è la storia di una delle tante persone, spesso dimenticate, che hanno portato il loro contributo alla costruzione di una società democratica”.