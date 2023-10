Pallacenstro Serie A – Una Bertram corsara vince comoda a Sassari

Sassari – Ritorno alla vittoria per la Bertram, in una partita condotta fin dalle battute iniziali. A Sassari, privo oltre che di Severini, anche di Obasohan per un affaticamento muscolare alla coscia destra accusato a ridosso della sfida, i Bianconeri prendono rapidamente il comando del punteggio e dei ritmi della sfida, prima resistendo al rientro del Banco di Sassari e poi piazzando la spallata decisiva nei periodi centrali dell’incontro. Partenza convincente della Bertram, che raggiunge la doppia cifra di margine nelle battute iniziali grazie alla fluidità offensiva. Nel finale di frazione Sassari accorcia le distanze sino al 20-22 de 10’. Nella seconda frazione una nuova volata offensiva dei bianconeri aggiorna il massimo distacco della gara (+15 22-37) al 15’. Nei minuti conclusivi del primo tempo, prosegue il momento favorevole dei Leoni, che ampliano ulteriormente il gap e chiudono avanti 32-49 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, la Vertram continua la prova solida e concreta, possesso dopo possesso e aggiorna il massimo vantaggio, arrivando al + 29 (51-80) del 30’. Nell’ultima frazione la Bertram amministra il margine accumulato, dando spazio a tutti i giocatori del roster, e vince 74-94.

Banco Sardegna Sassari – Bertram Derthona 74-94 (20-22/32-49/51-80)

Banco Sardegna Sassari: Cappelletti 11, Pisano ne, Treier, Tyree 8, Kruslin 4, Whittaker 5, Raspino 4, Gentile 5, Diop 10, Gombauld 14, Mckinnie 13, Charalampopoulos All. Bucchi.

Bertram Derthona: Zerini 5, Baldi 3, Dowe 15, Candi 9, Tavernelli, Strautins 13, Baldasso 12, Daumn 14, Weems 12, Thomas 2, Radosevic 9. All. Ramondino.