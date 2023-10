Teppisti distruggono crocifissi in due chiese di Alessandria

Alessandria – Atti vandalici ai danni di due chiese cittadine. Dopo il crocifisso spaccato venerdì nella chiesa di Santo Stefano sita nella piazzetta omonima (nella foto), ieri pomeriggio altre due croci sono state spezzate nella chiesa di San Giovannino, in Corso Roma. In entrambi i casi gli atti vandalici sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza i cui filmati sono a disposizione degli inquirenti che stanno indagando. Si vede chiaramente che in entrambi i casi un giovane, cosciente del fatto di essere ripreso, prima di agire ha spento le candele votive per procedere nell’oscurità nella speranza di non essere riconosciuto, poi è salito sull’altare, ha preso la croce e l’ha rotta gettandola a terra. Nel secondo caso avvenuto ieri, ha preso l’antica croce del ‘700 e dopo averla staccata l’ha buttata a terra davanti agli scalini dell’altare, spezzandola in due, quindi ha raggiunto il grande crocifisso appoggiato alla parete vicino alla porta della chiesa, l’ha sollevato e distrutto a calci.