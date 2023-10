Auto Formula uno – Vince Verstappen, terzo Lecrerc con la Ferrari

Città del Messico – Il campione del mondo Max Verstappen vince il Gp del Messico e aggiorna le sue incredibili statistiche. Sono 51 successi in carriera (eguagliato Alain Prost) 16 in questa trionfale stagione. L’olandese della Red Bull precede l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton e le due Ferrari con il monegasco Leclerc a completare il podio e lo spagnolo Carlos Sainz quarto. Quinto posto per la McLaren di Lando Norris che si lascia alle spalle il connazionale della Mercedes George Russell e l’australiano dell’Alpha Tauri Daniel Ricciardo. A completare la top ten la McLaren di Oscar Piastri, l’inglese della Williams Albon e il francese dell’Alpine Ocon.

Ordine di arrivo

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Lewis HAMILTON (Mercedes) +13.875 Charles LECLERC (Ferrari) +23.124 Carlos SAINZ (Ferrari) +27.154 Lando NORRIS (McLaren) +33.266 George RUSSELL (Mercedes) +41.020 Daniel RICCIARDO (AlphaTauri) +41.570 Oscar PIASTRI (McLaren) +43.104 Alexander ALBON (Williams) +48.573 Esteban OCON (Alpine) +62.879

Classifica Piloti

Max Verstappen (Red Bull) 491 punti Sergio Perez (Red Bull) 240 Lewis Hamilton (Mercedes) 220 Fernando Alonso (Aston Martin) 183 Carlos Sainz (Ferrari) 183 Lando Norris (McLaren) 169 Charles Leclerc (Ferrari) 166 George Russell (Mercedes) 151 Oscar Piastri (McLaren) 87 Pierre Gasly (Alpine) 56

Classifica Costruttori